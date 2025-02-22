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22 февраля 2025, 00:41

«Ренн» переиграл «Реймс», шампаньцы доигрывали матч вдевятером

Евгений Козинов
Корреспондент
Арно Калимуэндо (в центре) с мячом.
Фото AFP

«Ренн» выиграл у «Реймса» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 1:0. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.

На 5-й минуте гости остались в меньшинстве. На 10-й минуте Арно Калимуэндо реализовал пенальти и его гол стал единственным в этой встрече. В концовке игры у шампаньцев был удален еще один игрок — 19-летний нападающий Хафиз Ибраим получил две желтые карточи за 10 минут.

«Ренн» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Реймс» идет на 16-й строчке — 22 очка.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур.
21 февраля 2025, 22:45. Роазон Парк (Ренн)
Ренн
1:0
Реймс
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Футбол
ФК Реймс
ФК Ренн
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