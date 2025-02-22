«Ренн» переиграл «Реймс», шампаньцы доигрывали матч вдевятером
«Ренн» выиграл у «Реймса» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 1:0. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.
На 5-й минуте гости остались в меньшинстве. На 10-й минуте Арно Калимуэндо реализовал пенальти и его гол стал единственным в этой встрече. В концовке игры у шампаньцев был удален еще один игрок — 19-летний нападающий Хафиз Ибраим получил две желтые карточи за 10 минут.
«Ренн» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Реймс» идет на 16-й строчке — 22 очка.
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4
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5
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15
|Осер
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17
|Труа
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18
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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