«Ренн» переиграл «Реймс», шампаньцы доигрывали матч вдевятером

«Ренн» выиграл у «Реймса» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 1:0. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.

На 5-й минуте гости остались в меньшинстве. На 10-й минуте Арно Калимуэндо реализовал пенальти и его гол стал единственным в этой встрече. В концовке игры у шампаньцев был удален еще один игрок — 19-летний нападающий Хафиз Ибраим получил две желтые карточи за 10 минут.

«Ренн» набрал 26 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Реймс» идет на 16-й строчке — 22 очка.