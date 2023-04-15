«Ренн» дома разгромил «Реймс» в матче лиги 1

«Ренн» одержал победу над «Реймсом» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Дублем отметился Жереми Доку, также гол забил Артюр Теате.

«Ренн» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 53 очка за 31 тур. «Реймс» находится на 8-й строчке с 47 очками.