«Ренн» разгромил на выезде «Сент-Этьен» и возглавил лигу 1
«Ренн» разгромил «Сент-Этьен» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 3:0. Это позволило команде Жюльена Штефана выйти в лидеры турнирной таблицы лиги 1. На счету «Ренна» 13 очков из 15 возможных. «Сент-Этьен» идет третьим с 10 очками. Поражение от «Ренна» стало для него первым в сезоне.
Чемпионат Франции
Лига 1
5-й тур
«Сент-Этьен» — «Ренн» — 0:3 (0:1)
Голы: Агерд, 33 (0:1). Гирасси, 53 (0:2). Юну, 89 (0:3).
«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Мукуди, Масон, Юссуф (Фофана, 46), Камара, Аушиш (Крассо, 61), Муффек (Нейу, 46), Амума, Буанга (Тормен, 81), Норден (Ривера, 73).
«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Агерд, Соппи, Н`Зонзи, Буриго (Мартен, 84), Камавинга (Рюттер, 90+2), Гирасси (Юну, 84), Дель Кастильо (Тэ, 70), Террье (Рафинья, 70).
Предупреждения: Н`Зонзи, 68. Нейу, 90+4.
Судья: Бастьен.
26 сентября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/