«Ренн» продлил контракт с полузащитником Буриго
13:58
Полузащитник Бенжамен Буриго подписал новый контракт с «Ренном». Соглашение рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
[PROS]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 11, 2019
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25-летний Буриго перешел в «Ренн» летом 2017 года из «Ланса» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей и отметился 3 голевыми передачами.
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