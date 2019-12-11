«Ренн» продлил контракт с полузащитником Буриго

Полузащитник Бенжамен Буриго подписал новый контракт с «Ренном». Соглашение рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний Буриго перешел в «Ренн» летом 2017 года из «Ланса» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей и отметился 3 голевыми передачами.

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