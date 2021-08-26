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«Ренн» приобрел полузащитника загребского «Динамо», которым интересовался «Зенит»

19:44
Ловро Майер (слева). Фото ФК «Ренн».
Ловро Майер (слева). Фото ФК «Ренн».
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Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер перешел в «Ренн». 23-летний хорват подписал контракт до 2026 года, сообщает сайт французского клуба.

Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее появлялась информация, что интерес к игроку проявлял «Зенит».

В прошлом сезоне Майер провел во всех турнирах 49 матчей. Он отличился 11 голами и 14 голевыми передачами.

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Иван Шитик все материалы автора

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