«Ренн» приобрел полузащитника загребского «Динамо», которым интересовался «Зенит»
19:44
Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер перешел в «Ренн». 23-летний хорват подписал контракт до 2026 года, сообщает сайт французского клуба.
Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.
Ранее появлялась информация, что интерес к игроку проявлял «Зенит».
В прошлом сезоне Майер провел во всех турнирах 49 матчей. Он отличился 11 голами и 14 голевыми передачами.
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