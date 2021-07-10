«Ренн» презентовал форму на новый сезон

«Ренн» представил форму на новый сезон-2021/22. Домашний комплект будет красного цвета с черными шортами. Гостевая экипировка — полностью белого цвета.

Ожидается, что в ближайшее время «Ренн» представит также и третий вариант формы.

В сезоне-2020/21 «Ренн» набрал 58 очков и занял 6-е место в чемпионате Франции, гарантировав участие в Лиге конференций.