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«Ренн» презентовал форму на новый сезон

01:50
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«Ренн» представил форму на новый сезон-2021/22. Домашний комплект будет красного цвета с черными шортами. Гостевая экипировка — полностью белого цвета.

Ожидается, что в ближайшее время «Ренн» представит также и третий вариант формы.

В сезоне-2020/21 «Ренн» набрал 58 очков и занял 6-е место в чемпионате Франции, гарантировав участие в Лиге конференций.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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