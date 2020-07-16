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«Ренн» представил необычную форму на новый сезон

17:04
Новая форма &quot;Ренна&quot;. Фото ФК "Ренн".
Новая форма &quot;Ренна&quot;. Фото ФК "Ренн".
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«Ренн» в своем Twitter опубликовал фото формы команды на новый сезон.

Экипировка выполнена в традиционной для клуба красно-черной цветовой гамме. Футболки на этот раз отличаются необычным орнаментом, который можно увидеть на снимках. Производитель формы — компания Puma.

В чемпионате Франции-2019/20, который не был завершен из-за пандемии коронавируса, «Ренн» занял третье место.

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