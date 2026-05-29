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«Ренн» подписал лучшего ассистента сезона в Лиге 1 Томассона

Евгений Козинов
Корреспондент
Адриен Томассон.
Фото AFP

«Ренн» объявил о переходе из «Ланса» полузащитника Адриена Томассона. 32-летний француз перебрался в бретонский клуб на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт.

«Это проект, который я считаю очень амбициозным. С первых обсуждений, которые я провел с руководством и тренером, все проявили ко мне реальный интерес. Для меня это был логичный выбор, так как я хотел открыть для себя новый проект», — отметил новичок в первом интервью для официального сайта.

В сезоне-2025/26 Томассон сделал 10 голевых передач в 32 матчах чемпионата Франции и стал лучшим ассистентом. Всего на его счету 36 матчей во всех турнирах, 4 гола и 10 голевых передач.

Ранее полузащитник также выступал за «Страсбур», «Нант», «Эвиан» и «Ванн».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 3 0 0 5-1 9
2
 Лион 3 2 1 0 6-2 7
3
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
4
 Париж 2 1 1 0 3-0 4
5
 Ренн 2 1 1 0 5-4 4
6
 Труа 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ланс 2 1 0 1 6-4 3
8
 Марсель 2 1 0 1 4-2 3
9
 Анже 2 1 0 1 3-3 3
10
 Страсбур 2 1 0 1 2-5 3
11
 Брест 2 0 2 0 4-4 2
12
 ПСЖ 3 0 2 1 5-6 2
13
 Ле Ман 2 0 1 1 4-5 1
14
 Гавр 2 0 1 1 1-2 1
15
 Лорьян 2 0 1 1 1-2 1
16
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
17
 Ницца 2 0 1 1 0-3 1
18
 Осер 3 0 0 3 4-11 0
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33 тур
34 тур
3.09 21:45 Тулуза – Лилль 0 : 1
4.09 20:00 Лион – Осер 3 : 1
4.09 21:45 ПСЖ – Монако 1 : 2
5.09 18:15 Ланс – Лорьян - : -
5.09 21:45 Гавр – Брест - : -
5.09 21:45 Ницца – Ле Ман - : -
6.09 16:00 Труа – Страсбур - : -
6.09 18:15 Анже – Ренн - : -
6.09 21:45 Марсель – Париж - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 3
Луи Мафута
Луи Мафута

Ле Ман

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
П
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ренн

 2
Александр Головин
Александр Головин

Монако

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 2 1 0
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