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Сегодня, 20:29

«Ренн» подписал Хатебура из «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Ханс Хатебур.
Фото ФК «Ренн»

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур подписал контракт с «Ренном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним голландцем рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Хатебур провел 32 матча, в которых сделал результативную передачу.

ФК Аталанта
ФК Ренн
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