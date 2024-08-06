«Ренн» подписал Хатебура из «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Ханс Хатебур подписал контракт с «Ренном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним голландцем рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Хатебур провел 32 матча, в которых сделал результативную передачу.