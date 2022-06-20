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Сегодня, 17:44

«Ренн» планирует приобрести Ким Мин Чжэ в качестве замены Агерде

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Французский клуб «Ренн» планирует приобрести защитника турецкого «Фенербахче» Ким Мин Чжэ в качестве замены Найефа Агерде, информирует Foot Mercato. Ранее сообщалось, что мароканнский защитник перешел в «Вест Хэм».

Турецкая сторона хочет 20 миллионов евро за южнокорейского игрока, контракт с которым рассчитан до июня 2025 года. Ким Мин Чжэ представляет интерес для технического директора Флориана Мориса и менеджера Бруно Генезио.

В прошедшем сезоне 25-летний Чжэ провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ренн
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