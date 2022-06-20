«Ренн» планирует приобрести Ким Мин Чжэ в качестве замены Агерде
Французский клуб «Ренн» планирует приобрести защитника турецкого «Фенербахче» Ким Мин Чжэ в качестве замены Найефа Агерде, информирует Foot Mercato. Ранее сообщалось, что мароканнский защитник перешел в «Вест Хэм».
Турецкая сторона хочет 20 миллионов евро за южнокорейского игрока, контракт с которым рассчитан до июня 2025 года. Ким Мин Чжэ представляет интерес для технического директора Флориана Мориса и менеджера Бруно Генезио.
В прошедшем сезоне 25-летний Чжэ провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 1 гол.
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17
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18
|Тулуза
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Анже – Нант
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Тулуза – Ницца
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