«Ренн» обыграл «Страсбур» и вышел на первое место в чемпионате Франции

«Страсбур» проиграл «Ренну» (0:2) в матче 3-го тура чемпионата Франции. В составе гостей отличились Клеман Гренье и М`Бай Ньянг.

«Ренн» с 9 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» — 2 балла и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Страсбур» — «Ренн» — 0:2 (0:1)

Голы: Гренье, 16 (0:1). Ньянг, 54 (0:2).

Нереализованный пенальти: Мартен, 40 (вратарь)

«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль (Лала, 58), Джикю, Ндур, Симакан, Мартен (Земземи, 68), Корнье, Беллегард (Лебо, 79), Да Кошта, Мотиба.

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Желен, Мауасса (Ниамси, 46), Гренье, Буриго (Леа Силики, 75), Камавинга, Ньянг, Дель Кастильо (Сьебатше, 46).

Предупреждения: Коне, 14. Мауасса, 22. Джикю, 27. Буриго, 45+3. Ндур, 56.

Удаление: Ндур, 83.

Судья: Бюке (Франция).

25 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».

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