«Ренн» обыграл «Амьен»

«Ренн» в матче 13-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Амьен» со счетом 3:1.

Команды занимают 8-е и 15-е места соответственно.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

«Ренн» — «Амьен» — 3:1 (1:1)

Голы: Гирасси, 35 (0:1). Юну, 39 (1:1). Ньянг, 62 (2:1). Рафинья, 79 — с пенальти (3:1).

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Юну (Желен, 90), Буриго, Гбохо (Дель Кастильо, 61), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 90), Рафинья.

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Монкондюи (Гнаоре, 80), Зунгу (Бодмер, 86), Какюта, Мендоса, Гирасси, Отеро (Аколо, 59).

Предупреждения: Буриго, 16. Гбохо, 16. Какюта, 19. Монкондюи, 45. Калабрези, 68. Дель Кастильо, 83.

Судья: Бастьен (Франция).

10 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк