«Ренн» обыграл «Амьен»
«Ренн» в матче 13-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Амьен» со счетом 3:1.
Команды занимают 8-е и 15-е места соответственно.
Чемпионат Франции
Лига 1
13-й тур
«Ренн» — «Амьен» — 3:1 (1:1)
Голы: Гирасси, 35 (0:1). Юну, 39 (1:1). Ньянг, 62 (2:1). Рафинья, 79 — с пенальти (3:1).
«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Юну (Желен, 90), Буриго, Гбохо (Дель Кастильо, 61), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 90), Рафинья.
«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Монкондюи (Гнаоре, 80), Зунгу (Бодмер, 86), Какюта, Мендоса, Гирасси, Отеро (Аколо, 59).
Предупреждения: Буриго, 16. Гбохо, 16. Какюта, 19. Монкондюи, 45. Калабрези, 68. Дель Кастильо, 83.
Судья: Бастьен (Франция).
10 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/