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Сегодня, 19:54

«Ренн» объявил об отставке главного тренера Жульена

Алина Савинова
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Главный тренер «Ренна» Стефан Жульен отправлен в отставку с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба красно-черных.

44-летний француз возглавлял «Ренн» с 2023 года.

После 10 матчей лиги 1 команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 11 очками. На ее счету только три победы в нынешнем сезоне.

Ранее СМИ сообщали, что главным тренером «Ренна» может стать аргентинский специалист Хорхе Сампаоли.

Футбол
ФК Ренн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Марсель 10 6 2 2 23-12 20
3
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
4
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
8
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Осер 10 4 1 5 17-18 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 10 2 4 4 12-14 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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34 тур
8.11 22:45
Марсель – Осер
 - : -
9.11 19:00
Страсбур – Монако
 - : -
9.11 21:00
Ланс – Нант
 - : -
9.11 23:00
Анже – ПСЖ
 - : -
10.11 17:00
Ницца – Лилль
 - : -
10.11 19:00
Гавр – Реймс
 - : -
10.11 19:00
Монпелье – Брест
 - : -
10.11 19:00
Ренн – Тулуза
 - : -
10.11 22:45
Лион – Сент-Этьен
 - : -
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 7
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

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И К Ж
Стефан Дзодич

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Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

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 6 1 2
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