«Ренн» объявил об отставке главного тренера Жульена

Главный тренер «Ренна» Стефан Жульен отправлен в отставку с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба красно-черных.

44-летний француз возглавлял «Ренн» с 2023 года.

После 10 матчей лиги 1 команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 11 очками. На ее счету только три победы в нынешнем сезоне.

Ранее СМИ сообщали, что главным тренером «Ренна» может стать аргентинский специалист Хорхе Сампаоли.