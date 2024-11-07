«Ренн» объявил об отставке главного тренера Жульена
Главный тренер «Ренна» Стефан Жульен отправлен в отставку с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба красно-черных.
44-летний француз возглавлял «Ренн» с 2023 года.
После 10 матчей лиги 1 команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 11 очками. На ее счету только три победы в нынешнем сезоне.
Ранее СМИ сообщали, что главным тренером «Ренна» может стать аргентинский специалист Хорхе Сампаоли.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|29-8
|26
|
2
|Марсель
|10
|6
|2
|2
|23-12
|20
|
3
|Монако
|10
|6
|2
|2
|15-7
|20
|
4
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|16-9
|18
|
5
|Ницца
|10
|4
|4
|2
|19-9
|16
|
6
|Лион
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
7
|Ланс
|10
|3
|5
|2
|9-7
|14
|
8
|Реймс
|10
|4
|2
|4
|16-15
|14
|
9
|Страсбур
|10
|3
|4
|3
|19-19
|13
|
10
|Осер
|10
|4
|1
|5
|17-18
|13
|
11
|Брест
|10
|4
|1
|5
|13-16
|13
|
12
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|11-11
|12
|
13
|Ренн
|10
|3
|2
|5
|13-16
|11
|
14
|Нант
|10
|2
|4
|4
|12-14
|10
|
15
|Анже
|10
|2
|4
|4
|11-16
|10
|
16
|Сент-Этьен
|10
|3
|1
|6
|10-24
|10
|
17
|Гавр
|10
|3
|0
|7
|8-20
|9
|
18
|Монпелье
|10
|1
|1
|8
|8-30
|4
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.11
|22:45
|
Марсель – Осер
|- : -
|9.11
|19:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|9.11
|21:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|9.11
|23:00
|
Анже – ПСЖ
|- : -
|10.11
|17:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|10.11
|19:00
|
Гавр – Реймс
|- : -
|10.11
|19:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|10.11
|19:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|10.11
|22:45
|
Лион – Сент-Этьен
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|8
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|7
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Луис Энрике
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|6
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
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