«Нант» победил «Ренн» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию
«Нант» дома обыграл «Ренн» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте забил Мозес Симон. Гол защитника красно-черных Кристофера Ву в добавленное время был отменен из-за игры рукой.
Гости с 45+4-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Микаила Файе.
«Ренн» с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей и поднялся на 13-ю строчку с 14 баллами.
Другой матч дня «Страсбур» — «Реймс» завершился нулевой ничьей. У «Реймса» 19 очков и девятая позиция в чемпионате Франции, у «Страсбура» (14) — 14-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
3
|Марсель
|13
|8
|2
|3
|29-17
|26
|
4
|Лилль
|14
|7
|5
|2
|24-14
|26
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
7
|Ланс
|14
|6
|5
|3
|17-12
|23
|
8
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
9
|Реймс
|14
|5
|4
|5
|20-18
|19
|
10
|Тулуза
|14
|5
|3
|6
|15-16
|18
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|14
|2
|2
|10
|13-36
|8
|6.12
|21:00
|
Лилль – Брест
|3 : 1
|6.12
|23:00
|
Осер – ПСЖ
|0 : 0
|7.12
|19:00
|
Монако – Тулуза
|2 : 0
|7.12
|21:00
|
Ницца – Гавр
|2 : 1
|7.12
|23:00
|
Анже – Лион
|0 : 3
|8.12
|17:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 0
|8.12
|19:00
|
Нант – Ренн
|1 : 0
|8.12
|19:00
|
Страсбур – Реймс
|0 : 0
|8.12
|22:45
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|9
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3