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«Нант» победил «Ренн» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию

Алина Савинова
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«Нант» дома обыграл «Ренн» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил Мозес Симон. Гол защитника красно-черных Кристофера Ву в добавленное время был отменен из-за игры рукой.

Гости с 45+4-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Микаила Файе.

«Ренн» с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей и поднялся на 13-ю строчку с 14 баллами.

Франция. Лига 1. 14-й тур
08 дек, 19:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:0
Ренн

Другой матч дня «Страсбур» — «Реймс» завершился нулевой ничьей. У «Реймса» 19 очков и девятая позиция в чемпионате Франции, у «Страсбура» (14) — 14-е место.

Франция. Лига 1. 14-й тур
08 дек, 19:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:0
Реймс

Футбол
ФК Нант
ФК Реймс
ФК Ренн
ФК Страсбур
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«Ланс» победил «Монпелье» в домашнем матче лиги 1
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
3
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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Лилль – Брест
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6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 0 : 0
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 2 : 0
7.12 21:00
Ницца – Гавр
 2 : 1
7.12 23:00
Анже – Лион
 0 : 3
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 2 : 0
8.12 19:00
Нант – Ренн
 1 : 0
8.12 19:00
Страсбур – Реймс
 0 : 0
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Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

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Танги Кулибали

Танги Кулибали

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 10 1 0
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