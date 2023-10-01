«Ренн» обыграл «Нант» дома, полузащитник гостей Мохамед получил две желтые карточки за минуту

«Ренн» обыграл «Нант» на своем поле в матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев отличились Бенжамен Буриго, Дезире Дуэ и Арно Калимуэндо, единственный гол гостей на счету Педро Чиривельи.

На 77-й минуте с поля был удален полузащитник «Нанта» Мостафа Мохамед. Футболист нарушил правила и получил желтую карточку, но остался недоволен этим решением и вступил в спор с главным арбитром. В результате судья сделал игроку второе предупреждение и удалил его с поля.

«Ренн» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 11 очками в 7 матчах. «Нант» идет на 13-й строчке с 8 очками в 7 играх.