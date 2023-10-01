Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

1 октября, 23:40

«Ренн» обыграл «Нант» дома, полузащитник гостей Мохамед получил две желтые карточки за минуту

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото AFP

«Ренн» обыграл «Нант» на своем поле в матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев отличились Бенжамен Буриго, Дезире Дуэ и Арно Калимуэндо, единственный гол гостей на счету Педро Чиривельи.

На 77-й минуте с поля был удален полузащитник «Нанта» Мостафа Мохамед. Футболист нарушил правила и получил желтую карточку, но остался недоволен этим решением и вступил в спор с главным арбитром. В результате судья сделал игроку второе предупреждение и удалил его с поля.

«Ренн» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 11 очками в 7 матчах. «Нант» идет на 13-й строчке с 8 очками в 7 играх.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:1
Нант

Футбол
ФК Нант
ФК Ренн
0
Читайте также
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
Разведчик ЗВО рассказал о взятии в плен двух групп боевиков ВСУ под Артемовском
Минобороны Турции сообщило о воздушных ударах по объектам РПК на севере Ирака
Глава британского МИДа предостерег от прекращения поставок оружия Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубль Адамса помог «Монпелье» разгромить «Лорьян»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 7 4 2 1 18-10 14
2
 Брест 7 4 2 1 8-6 14
3
 Реймс 7 4 1 2 13-8 13
4
 Ницца 7 3 4 0 8-4 13
5
 ПСЖ 7 3 3 1 14-6 12
6
 Ренн 7 2 5 0 13-7 11
7
 Лилль 7 3 2 2 10-9 11
8
 Страсбур 7 3 1 3 7-9 10
9
 Монпелье 7 2 3 2 12-9 9
10
 Гавр 7 2 3 2 10-9 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 9-8 9
12
 Марсель 7 2 3 2 9-11 9
13
 Нант 7 2 2 3 12-14 8
14
 Метц 7 2 2 3 7-13 8
15
 Ланс 7 2 1 4 7-12 7
16
 Лорьян 7 1 3 3 10-15 6
17
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
18
 Лион 7 0 2 5 3-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 0 : 1
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 0 : 0
30.09 22:00
Монако – Марсель
 3 : 2
1.10 14:00
Реймс – Лион
 2 : 0
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 0 : 2
1.10 16:00
Ницца – Брест
 0 : 0
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 3 : 0
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 0 : 3
1.10 21:45
Ренн – Нант
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Александру

Александру

Лилль

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости