«Ренн» обыграл «Нант» дома, полузащитник гостей Мохамед получил две желтые карточки за минуту
«Ренн» обыграл «Нант» на своем поле в матче 7-го тура чемпионата Франции — 3:1.
У хозяев отличились Бенжамен Буриго, Дезире Дуэ и Арно Калимуэндо, единственный гол гостей на счету Педро Чиривельи.
На 77-й минуте с поля был удален полузащитник «Нанта» Мостафа Мохамед. Футболист нарушил правила и получил желтую карточку, но остался недоволен этим решением и вступил в спор с главным арбитром. В результате судья сделал игроку второе предупреждение и удалил его с поля.
«Ренн» поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 11 очками в 7 матчах. «Нант» идет на 13-й строчке с 8 очками в 7 играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|4
|2
|1
|18-10
|14
|
2
|Брест
|7
|4
|2
|1
|8-6
|14
|
3
|Реймс
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
4
|Ницца
|7
|3
|4
|0
|8-4
|13
|
5
|ПСЖ
|7
|3
|3
|1
|14-6
|12
|
6
|Ренн
|7
|2
|5
|0
|13-7
|11
|
7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|
8
|Страсбур
|7
|3
|1
|3
|7-9
|10
|
9
|Монпелье
|7
|2
|3
|2
|12-9
|9
|
10
|Гавр
|7
|2
|3
|2
|10-9
|9
|
11
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
12
|Марсель
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
13
|Нант
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|
14
|Метц
|7
|2
|2
|3
|7-13
|8
|
15
|Ланс
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|
16
|Лорьян
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
|
18
|Лион
|7
|0
|2
|5
|3-13
|2
|29.09
|22:00
|
Страсбур – Ланс
|0 : 1
|30.09
|18:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|0 : 0
|30.09
|22:00
|
Монако – Марсель
|3 : 2
|1.10
|14:00
|
Реймс – Лион
|2 : 0
|1.10
|16:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 2
|1.10
|16:00
|
Ницца – Брест
|0 : 0
|1.10
|16:00
|
Тулуза – Метц
|3 : 0
|1.10
|18:05
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 3
|1.10
|21:45
|
Ренн – Нант
|3 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|4
|1
|1
|
|
Александру
Лилль
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0