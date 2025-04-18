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18 апреля, 23:40

«Ренн» в большинстве победил «Нант»

Руслан Минаев
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«Ренн» дома обыграл «Нант» в 30-м туре лиги 1 — 2:1.

У хозяев голы забили Адриен Трюффер и Мохамед Мейте, пенальти не реализовал Арно Калимуэндо. У гостей отметился Мостафа Мохамед.

«Нант» с 58-й минуты играл вдесятером после удаления Маркуса Коко.

«Ренн» набрал 38 очков и занимает 10-е место в таблице лиги 1. «Нант» с 30 очками — на 13-й строчке.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
18 апреля, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:1
Нант
ФК Нант
ФК Ренн
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 - : -
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 - : -
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 - : -
20.04 16:00
Лилль – Осер
 - : -
20.04 18:15
Брест – Ланс
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Ницца – Анже
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