«Ренн» в большинстве победил «Нант»

«Ренн» дома обыграл «Нант» в 30-м туре лиги 1 — 2:1.

У хозяев голы забили Адриен Трюффер и Мохамед Мейте, пенальти не реализовал Арно Калимуэндо. У гостей отметился Мостафа Мохамед.

«Нант» с 58-й минуты играл вдесятером после удаления Маркуса Коко.

«Ренн» набрал 38 очков и занимает 10-е место в таблице лиги 1. «Нант» с 30 очками — на 13-й строчке.