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«Ренн» дома обыграл «Нант»

15:53
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«Ренн» обыграл «Нант» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голом отметился Мартен Терье.

После 32 туров лиги 1 «Ренн» занимает 7-е место, «Нант» располагается на 19-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

32-й тур

«Ренн» — «Нант» — 1:0 (0:0)

Гол: Террье, 52.

«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Мауасса, 64), Н`Зонзи, Буриго, Камавинга, Гирасси (Гренье, 68), Тэ (Дель Кастильо, 68), Террье (Юну, 82).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Коршья (Бамба, 65), Паллуа, Кастеллетто, Ш.Траоре, Туре (Кулибали, 75), Блас, Луза (Чиривелья, 87), Саймон (Эмон, 75), Коло Муани.

Предупреждения: Агерд, 19. Да Силва, 36. Саймон, 40. Сален, 41. Гирасси, 43. Камавинга, 57. Тэ, 68. Кастеллетто, 90+2.

Судья: Делерю (Франция).

11 апреля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

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