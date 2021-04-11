«Ренн» дома обыграл «Нант»
«Ренн» обыграл «Нант» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей голом отметился Мартен Терье.
После 32 туров лиги 1 «Ренн» занимает 7-е место, «Нант» располагается на 19-й строчке.
Чемпионат Франции. Лига 1
32-й тур
«Ренн» — «Нант» — 1:0 (0:0)
Гол: Террье, 52.
«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Мауасса, 64), Н`Зонзи, Буриго, Камавинга, Гирасси (Гренье, 68), Тэ (Дель Кастильо, 68), Террье (Юну, 82).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Коршья (Бамба, 65), Паллуа, Кастеллетто, Ш.Траоре, Туре (Кулибали, 75), Блас, Луза (Чиривелья, 87), Саймон (Эмон, 75), Коло Муани.
Предупреждения: Агерд, 19. Да Силва, 36. Саймон, 40. Сален, 41. Гирасси, 43. Камавинга, 57. Тэ, 68. Кастеллетто, 90+2.
Судья: Делерю (Франция).
11 апреля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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