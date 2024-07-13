«Ренн» намерен подписать Камару из «Лидса»
Полузащитник «Лидса» Глен Камара может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 28-летнего игрока сборной Финляндии претендует «Ренн». Французский клуб готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Камара провел 42 матча, в которых отметился 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
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