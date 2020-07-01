«Ренн» намерен отклонять любые предложения по 17-летнему Камавинге. Игроком интересуется «Реал»

«Ренн» будет отклонять любые предложения по полузащитнику Эдуардо Камавинге, сообщил спортивный директор клуба Флориан Морис. Ранее сообщалось, что 17-летним французом активно интересуется «Реал».

— Для меня очевидно, что этот игрок должен быть частью «Ренна» в следующем сезоне, — цитирует Goal.com Мориса. — Мы хотим продолжать двигаться вперед вместе с Эдуардо. Для Камавинги важно продолжать выступать за «Ренн». Он — отличный парень и великолепный футболист. У клуба нет никакого желания его отпускать. Даже если «Реал» предложит за него 80 миллионов евро, его уход не будет обсуждаться.

В сезоне-2019/20 Камавинга провел за «Ренн» 43 матча, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего хавбека в 37,5 миллиона евро.