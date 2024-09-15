«Ренн» разгромил «Монпелье» в домашнем матче
«Ренн» на своем поле одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 4-го тура лиги 1 — 3:0.
Голы хозяев забили Людовик Бла, Арно Калимуэндо-Муинга и Альберт Гренбек.
«Ренн» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Монпелье» один балл и предпоследняя, 17-я позиция.
21 сентября красно-черные примут у себя «Ланс», а «Монпелье» на следующий день дома сыграет против «Осера».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
7
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
11
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
12
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
13
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
14
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
15
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
16
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
17
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
|
18
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.09
|21:45
|
Сент-Этьен – Лилль
|1 : 0
|14.09
|18:00
|
Марсель – Ницца
|2 : 0
|14.09
|20:00
|
Осер – Монако
|0 : 3
|14.09
|22:00
|
ПСЖ – Брест
|3 : 1
|15.09
|16:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|15.09
|18:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|15.09
|18:00
|
Страсбур – Анже
|- : -
|15.09
|18:00
|
Тулуза – Гавр
|- : -
|15.09
|21:45
|
Ланс – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
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