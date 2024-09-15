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Сегодня, 17:55

«Ренн» разгромил «Монпелье» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Ренн» на своем поле одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 4-го тура лиги 1 — 3:0.

Голы хозяев забили Людовик Бла, Арно Калимуэндо-Муинга и Альберт Гренбек.

«Ренн» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Монпелье» один балл и предпоследняя, 17-я позиция.

21 сентября красно-черные примут у себя «Ланс», а «Монпелье» на следующий день дома сыграет против «Осера».

Франция. Лига 1. 4-й тур
15 сент, 16:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:0
Монпелье
Футбол
ФК Монпелье
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
6
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
7
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
10
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
11
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
12
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
13
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
14
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
15
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
16
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
17
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
18
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
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13.09 21:45
Сент-Этьен – Лилль
 1 : 0
14.09 18:00
Марсель – Ницца
 2 : 0
14.09 20:00
Осер – Монако
 0 : 3
14.09 22:00
ПСЖ – Брест
 3 : 1
15.09 16:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
15.09 18:00
Нант – Реймс
 - : -
15.09 18:00
Страсбур – Анже
 - : -
15.09 18:00
Тулуза – Гавр
 - : -
15.09 21:45
Ланс – Лион
 - : -
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 4
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Усман Дембеле

ПСЖ

 3
П
Жоау Невеш

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ПСЖ

 4
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 3
Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 3 1 0
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