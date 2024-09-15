«Ренн» разгромил «Монпелье» в домашнем матче

Читать «СЭ» в

«Ренн» на своем поле одержал крупную победу над «Монпелье» в матче 4-го тура лиги 1 — 3:0.

Голы хозяев забили Людовик Бла, Арно Калимуэндо-Муинга и Альберт Гренбек.

«Ренн» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Монпелье» один балл и предпоследняя, 17-я позиция.

21 сентября красно-черные примут у себя «Ланс», а «Монпелье» на следующий день дома сыграет против «Осера».