«Ренн», «Монпелье» и «Ницца» интересуются Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может вернуться в чемпионат Франции.

Как сообщает Sport.es, 28-летний игрок хочет вернуться в «Лион», но в настоящее время на него претендуют «Ренн», «Монпелье» и «Ницца».

В январе «Барса» продлила контракт с Юмтити до 2026 года. При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты. В том же месяце защитник успешно перенес операцию на пятой плюсневой кости правой ноги. Игрок продолжает восстановление после травмы.

В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие в одном матче за «Барселону»: он провел на поле все 90 минут в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.