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Сегодня, 18:42

«Ренн», «Монпелье» и «Ницца» интересуются Юмтити

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может вернуться в чемпионат Франции.

Как сообщает Sport.es, 28-летний игрок хочет вернуться в «Лион», но в настоящее время на него претендуют «Ренн», «Монпелье» и «Ницца».

В январе «Барса» продлила контракт с Юмтити до 2026 года. При этом французский игрок согласился на частичное снижение зарплаты. В том же месяце защитник успешно перенес операцию на пятой плюсневой кости правой ноги. Игрок продолжает восстановление после травмы.

В сезоне-2021/22 Юмтити принял участие в одном матче за «Барселону»: он провел на поле все 90 минут в игре 17-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:2) и получил желтую карточку.

Самюэль Юмтити
Футбол
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ФК Ренн
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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37 тур
38 тур
6.05 22:00
Лилль – Монако
 - : -
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
11.05 20:00
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
11.05 22:00
Нант – Ренн
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 29 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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