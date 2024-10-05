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Сегодня, 21:00

«Ренн» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции онлайн

«Ренн» встретится с «Монако» в 7-м туре чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ренн» и «Монако» встретятся в 7-м туре французской лиги 1 в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, начало — в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция и другой контент стримингового сервиса доступны по подписке.
Ключевые события игры «Ренн» — «Монако» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 7-й тур
05 окт, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Монако

В шести турах чемпионата Франции «Ренн» набрал 7 очков, «Монако» — 16. Команда российского полузащитника Александра Головина делит первое место в лиге с «ПСЖ». В 6-м туре «Ренн» уступил парижскому клубу (1:3), а «Монако» победил «Монпелье» (2:1).

Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Сент-Этьен 7 2 1 4 6-18 7
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Осер 7 2 0 5 9-15 6
16
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
17
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
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4.10 21:45
Марсель – Анже
 1 : 1
5.10 18:00
Сент-Этьен – Осер
 3 : 1
5.10 20:00
Лилль – Тулуза
 - : -
5.10 22:00
Ренн – Монако
 - : -
6.10 16:00
Лион – Нант
 - : -
6.10 18:00
Брест – Гавр
 - : -
6.10 18:00
Реймс – Монпелье
 - : -
6.10 18:00
Страсбур – Ланс
 - : -
6.10 21:45
Ницца – ПСЖ
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 5
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 5 1 0
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