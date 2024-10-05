«Ренн» и «Монако» встретятся в 7-м туре французской лиги 1 в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, начало — в 22.00 по московскому времени.

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Ключевые события игры «Ренн» — «Монако» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В шести турах чемпионата Франции «Ренн» набрал 7 очков, «Монако» — 16. Команда российского полузащитника Александра Головина делит первое место в лиге с «ПСЖ». В 6-м туре «Ренн» уступил парижскому клубу (1:3), а «Монако» победил «Монпелье» (2:1).