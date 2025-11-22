«Монако» вдесятером крупно уступил «Ренну», Головин провел весь матч в запасе
«Монако» на выезде проиграл «Ренну» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:4.
У гостей отличился Мика Биерит. У хозяев голы забили Абдельхамид Аит Будлал, Махди Камара, Бриль Эмболо и Людовик Блас.
Гости с 66-й минуты играли вдесятером после удаления Дениса Закарии. Хавбек монегасков Александр Головин провел весь матч в запасе. За «Монако» дебютировал Поль Погба.
«Ренн» одержал третью победу подряд и с 21 очком занимает 5-е место в таблице Лиги 1. «Монако» проиграл третий матч подряд и с 20 очками — на 8-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|13
|9
|1
|3
|33-12
|28
|
2
|Ланс
|13
|9
|1
|3
|22-11
|28
|
3
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
4
|Страсбур
|13
|7
|1
|5
|24-17
|22
|
5
|Ренн
|13
|5
|6
|2
|23-18
|21
|
6
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Монако
|13
|6
|2
|5
|25-25
|20
|
9
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18-23
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|1 : 5
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|1 : 0
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|4 : 1
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
|
|
Махди Камара
Ренн
|11
|1
|3
