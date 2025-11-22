Футбол
Сегодня, 22:55

«Монако» вдесятером крупно уступил «Ренну», Головин провел весь матч в запасе

Руслан Минаев

«Монако» на выезде проиграл «Ренну» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:4.

У гостей отличился Мика Биерит. У хозяев голы забили Абдельхамид Аит Будлал, Махди Камара, Бриль Эмболо и Людовик Блас.

Гости с 66-й минуты играли вдесятером после удаления Дениса Закарии. Хавбек монегасков Александр Головин провел весь матч в запасе. За «Монако» дебютировал Поль Погба.

«Ренн» одержал третью победу подряд и с 21 очком занимает 5-е место в таблице Лиги 1. «Монако» проиграл третий матч подряд и с 20 очками — на 8-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.
22 ноября, 21:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
4:1
Монако
«Ланс» обыграл «Страсбур» и одержал третью победу подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 13 9 1 3 33-12 28
2
 Ланс 13 9 1 3 22-11 28
3
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
4
 Страсбур 13 7 1 5 24-17 22
5
 Ренн 13 5 6 2 23-18 21
6
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Монако 13 6 2 5 25-25 20
9
 Ницца 13 5 2 6 18-23 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель 1 : 5
22.11 19:00 Ланс – Страсбур 1 : 0
22.11 21:00 Ренн – Монако 4 : 1
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 4
Илан Кеббаль
Илан Кеббаль

Париж

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 11 1 3
Вся статистика

