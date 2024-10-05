«Монако» победил «Ренн» и вышел в лидеры лиги 1

«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У гостей в этой встрече отличились Тило Керер и Фоларин Балоган. В обоих эпизодах ассистировал Элиесс Бен-Сегир. Единственный гол хозяев на счету Людовика Бла.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте, заменив Бен-Сегира.

После этой игры «Монако» с 19 очками поднялся на промежуточное первое место в лиге 1, обойдя «ПСЖ», у которого 16 баллов и еще один матч в запасе. «Ренн» (7) занимает 10-ю позицию.