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Сегодня, 21:16

«Монако» в гостях обыграл «Ренн», Головин отыграл весь матч

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Голы забили на 58-й минуте забил Вандерсон на 58-й минуте и Юссуф Фофана на 85-й. Две результативные передачи отдал Фоларин Балоган.На 89-й минуте хозяева отыграли один мяч — с пенальти отличился Бенжамин Буриго.

Гости играли в меньшинстве с 75-й минуты — с поля был удален автор первого гола Вандерсон , получивший вторую желтую карточку.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Он получил желтую карточку на 75-й минуте.

«Монако» (30 очков) идет на 2-м месте в лиге 1. «Ренн» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 15-й тур
09 дек, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Монако
Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
0
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«ПСЖ» — «Нант»: смотреть трансляцию матча французской лиги (видео бесплатно онлайн)

«Монако» в гостях обыграл «Ренн», Головин отыграл 90 минут
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
3
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
6
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
13
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
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34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 0 : 0
9.12 19:00
Ренн – Монако
 1 : 2
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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