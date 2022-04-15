«Ренн» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе

«Ренн» сыграет с «Монако» в стартовом матче 32-го тура лиги 1. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

В прошлом туре футболисты «Монако» победили «Труа» со счетом 2:1. В этой встрече Головин отметился голевой передачей.

Хавбек вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.