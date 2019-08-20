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«Ренн» могут наказать за гомофобные кричалки болельщиков в адрес Мбаппе

15:48
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Дисциплинарный комитет лиги 1 может наказать «Ренн» из-за поведения фанатов команды в матче 2-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ» (2:1). Как сообщает L'Equipe, в отчете делегата матча указано, что болельщики хозяев исполняли гомофобные кричалки и песни в адрес нападающего парижан Кильяна Мбаппе.

Заседание дисциплинарного комитета по этому матчу состоится 28 августа. Также в отчете указано, что болельщики «Ренна» оскорбляли и весь клуб «ПСЖ».

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