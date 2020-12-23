«Ренн» обыграл «Метц», «Бордо» уступил «Реймсу»
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Бордо» проиграл «Реймсу» (1:3). «Ренн» обыграл «Метц» (1:0).
«Ланс» выиграл у «Бреста» (2:1). «Ницца» и «Лорьян» сыграли вничью (2:2), а «Ним» уступил «Дижону» (1:3).
Чемпионат Франции. Лига 1
17-й тур
«Бордо» — «Реймс» — 1:3 (0:2)
Голы: Абдельхамид, 15 (0:1). Диа, 18 (0:2). Хван Ый Джо, 73 (1:2). Мунетси, 89 (1:3).
«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали, Бенито (Пундже, 46), Паблу, Бен Арфа, Адли (Лаку, 90+2), Башич, Хван Ый Джо (Траоре, 83), Уден (Баква, 84), Зеркан (Маджа, 46).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша (Мунетси, 83), Шавалерен, Кассама, Зенели (Туре, 82), Диа, Мбюкю (Думбья, 83).
Предупреждения: Бенито, 41. Башич, 66. Адли, 78. Бериша, 78.
Судья: Бризар.
23 декабря. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
«Ренн» — «Метц» — 1:0 (0:0)
Гол: Гренье, 52.
«Ренн»: Сален, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер, Гренье (Камавинга, 65), Н`Зонзи, Буриго, Ньянг (Юну, 72), Террье (Далберт, 81), Доку.
«Метц»: Кайар, Бой, Сентонз, Бронн, Фофана, Куяте, Ангбан (Тшимбембе, 66), Лейя Исека (Вагнер, 66), Булая, Яде, Гей (Амброз, 65).
Предупреждения: Яде, 26. Буриго, 42.
Судья: Батта.
23 декабря. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
«Ним» — «Дижон» — 1:3 (1:0)
Голы: Алинви, 31 (1:0). Конате, 75 (1:1). Бальде, 77 (1:2). Конате, 90+4 (1:3).
«Ним»: Рейне, Мигель, Алакуш (Элиассон, 89), Паке, Гессум, Ферхат, Дульевич (Маланда, 73), Сарр, Алинви, Рипар, Ариби (Ру, 65).
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Кулибали, Боэй, Музинга, Саммаритано (Добре, 72), Ндонг, Целина, Шейх (Конате, 61), Эбимбе, Бальде.
Предупреждения: Бальде, 14. Ферхат, 43. Алакуш, 43. Целина, 90+3.
Удаление: Мигель, 76.
Судья: Пиньяр.
23 декабря. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
«Ницца» — «Лорьян» — 2:2 (2:0)
Голы: Лотомба, 18 (1:0). Рен-Аделаид, 34 (2:0). Моффи, 49 (2:1). Грбич, 82 — с пенальти (2:2).
«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Пельмар, Аталь (Камара, 46), Данилюк (Нсоки, 74), Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Рен-Аделаид, Тюрам-Юльен, Будауи (Клод Морис, 80), Рони Лопеш (Ндой, 65).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель (Висса, 46), Ле Гофф, Эрго (Делаплас, 63), Ляпорт, Лемуан, Монкондюи (Ле Фе, 83), Буагар (Бозок, 90+1), Лорьенте, Моффи (Грбич, 63).
Предупреждения: Ляпорт, 38. Монкондюи, 44. Лемуан, 45+1. Будауи, 73. Лотомба, 90. Рен-Аделаид, 90+3. Ле Фе, 90+3.
Удаление: Робсон Бамбу, 81.
Судья: Пети.
23 декабря. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».
«Ланс» — «Брест» — 2:1 (2:0)
Голы: Калимуэндо, 11 (1:0). Сотока, 34 — с пенальти (2:0). Шарбоннье, 90+4 — с пенальти (2:1).
«Ланс»: Лека (Фариньес, 85), Мишлен, Фортес, Гради, Баде, Бура (Айдара, 65), Каюзак (Дукуре, 65), Фофана, Сотока, Банза (Ганаго, 86), Калимуэндо (Какюта, 73).
«Брест»: Ларсоннье, Пьер-Габриэль (Шардонне, 83), Перро, Эрелль, Дюверн, Белькебла, Февр (Баттоккио, 75), Мбок (Бааль, 64), Мунье (Филиппото, 75), Онора (Шарбоннье, 64), Кардона.
Предупреждения: Пьер-Габриэль, 12. Дюверн, 32.
Судья: Дешепи.
23 декабря. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
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