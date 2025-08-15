«Марсель» в большинстве проиграл «Ренну» на старте лиги 1

«Марсель» в гостях потерпел поражение от «Ренна» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк».

Хозяева провели в меньшинстве большую часть матча — на 31-й минуте красную карточку получил Абдельхамид Аит Будлал.

Единственный гол забил полузащитник Людовик Блас на первой добавленной минуте.