15 августа, 23:44

«Марсель» в большинстве проиграл «Ренну» на старте лиги 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
Людовик Блас и Квентен Мерлен радуются забитому голу.
Фото Reuters

«Марсель» в гостях потерпел поражение от «Ренна» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк».

Хозяева провели в меньшинстве большую часть матча — на 31-й минуте красную карточку получил Абдельхамид Аит Будлал.

Единственный гол забил полузащитник Людовик Блас на первой добавленной минуте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
15 августа, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:0
Марсель

Турнирная таблица чемпионата Франции
Людовик Блас
