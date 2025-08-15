Футбол
Уведомления
15 августа, 19:00

«Ренн» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Ренн» и «Марсель» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ренн» и «Марсель» встретятся в матче 1-го тура французской лиги 1 в пятницу, 15 августа. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и начнется в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Ренн» — «Марсель» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
15 августа, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:0
Марсель

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

По ходу сезона-2024/25 «Марсель» обыграл «Ренн» в обоих матчах чемпионата Франции (2:1 в гостях и 4:2 дома). «Марсель» занял в турнире второе место с 65 очками, а «Ренн» — 12-е место с 41 очком.

Футбол
ФК Марсель
ФК Ренн
Кафанов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»: «Еще неизвестно, с кем Матвею будет легче конкурировать»

«Марсель» в большинстве проиграл «Ренну» на старте лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2
 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
3
 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4
 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6
 Монако 12 6 2 4 24-21 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
9
 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Валентин Барко
Валентин Барко

Страсбур

 4
Илан Кеббаль
Илан Кеббаль

Париж

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 10 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Вся статистика

