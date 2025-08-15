«Ренн» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Ренн» и «Марсель» встретятся в матче чемпионата Франции
«Ренн» и «Марсель» встретятся в матче 1-го тура французской лиги 1 в пятницу, 15 августа. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и начнется в 21.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Ренн» — «Марсель» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.
По ходу сезона-2024/25 «Марсель» обыграл «Ренн» в обоих матчах чемпионата Франции (2:1 в гостях и 4:2 дома). «Марсель» занял в турнире второе место с 65 очками, а «Ренн» — 12-е место с 41 очком.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
Новости