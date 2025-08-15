«Ренн» и «Марсель» встретятся в матче 1-го тура французской лиги 1 в пятницу, 15 августа. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и начнется в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Ренн» — «Марсель» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.

15 августа, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

По ходу сезона-2024/25 «Марсель» обыграл «Ренн» в обоих матчах чемпионата Франции (2:1 в гостях и 4:2 дома). «Марсель» занял в турнире второе место с 65 очками, а «Ренн» — 12-е место с 41 очком.