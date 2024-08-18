«Лион» потерпел разгромное поражение от «Ренна» на старте чемпионата Франции

«Лион» уступил «Ренну» в выездном матче 1-го тура чемпионата Франции со счетом 0:3.

В составе победителей голы забили Бенжамин Буриго, Амин Гуири и Тони Майстер.

На 71-й минуте новичок «Лиона» Жорж Микаутадзе не реализовал пенальти.

В следующем матче «Ренн» сыграет в гостях против «Страсбура» 25 августа, а «Лион» днем ранее примет «Монако».