«Лион» потерпел разгромное поражение от «Ренна» на старте чемпионата Франции
«Лион» уступил «Ренну» в выездном матче 1-го тура чемпионата Франции со счетом 0:3.
В составе победителей голы забили Бенжамин Буриго, Амин Гуири и Тони Майстер.
На 71-й минуте новичок «Лиона» Жорж Микаутадзе не реализовал пенальти.
В следующем матче «Ренн» сыграет в гостях против «Страсбура» 25 августа, а «Лион» днем ранее примет «Монако».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
6
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
7
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
8
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
11
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
12
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
13
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
14
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
17
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
18
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|0 : 2
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|1 : 0
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|2 : 1
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|0 : 1
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|1 : 1
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|0 : 0
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
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