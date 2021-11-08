«Ренн» на своем поле обыграл «Лион», забив четыре гола

«Ренн» в матче 13-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Лион» со счетом 4:1.

У хозяев дубль на счету Адриена Трюффера, еще по голу забили Гаэтан Лаборд и Хамари Траоре. Гости ответили точным ударом Лукаса Пакета с пенальти.

После этого матча «Ренн» с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Лион» с 19 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Ренн» — «Лион» — 4:1 (1:0)

Голы: Лаборд, 45 (1:0). Траоре, 51 (2:0). Трюффер, 76 (3:0). Трюффер, 83 (4:0). Лукас Пакета, 90+3 — с пенальти (4:1).

«Ренн»: Гомис, Траоре (Ассиньон, 87), Мелинг, Агерд, Омари, Буриго (Трюффер, 73), Сантамария, Тэ, Майер (Угочукву, 90), Лаборд (Гирасси, 89), Террье (Сулемана, 73).

«Лион»: Антони Лопеш, Боатенг, Денайер, Дюбуа, Эмерсон, Тиагу Мендес, Ауар, Какере, Лукас Пакета, Гимарайнс (Слимани, 46), Токо-Экамби (Шерки, 82).

Предупреждения: Сантамария, 25. Омари, 34. Гимарайнс, 40. Слимани, 51.

Судья: Бастьен (Франция).

7 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».