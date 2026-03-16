Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

«Ренн» проиграл «Лиллю» в домашнем матче

Павел Лопатко

«Ренн» проиграл «Лиллю» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У хозяев отличился Эстебан Леполь, у гостей — Матиас Фернандес-Пардо и Хакон Харальдссон. Также на счету Фернандеса-Пардо результативная передача.

&laquo;Барселона&raquo; победила &laquo;Севилью&raquo; (5:2).Евровоскресенье: «МЮ» в топ-3 АПЛ, у Рафиньи — третий хет-трик за «Барселону», «Лацио» прибил интригу в Италии

У «Ренна» прервалась серия из четырех побед подряд. Он занимает седьмое место в таблице чемпионата Франции с 43 очками после 26 игр. «Лилль» (44 очка после 26 встреч) располагается на пятом месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.
15 марта, 22:45. Роазон Парк (Ренн)
Ренн
1:2
Лилль

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Лилль
ФК Ренн
Читайте также
Альбу выгнали, но думают вернуть, в «Родину» просится Абаскаль, Галактионов может стать следующим на выход. Что происходит с тренерскими отставками в РПЛ
Алькарас жаждет титула, Бублик «переобулся». Чего ждать от Кубка Лэйвера-2026?
«Разнимал Радулова и Григоренко — в итоге сам оказался с разбитым носом». Большое интервью Жаркова
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лион» и «Гавр» сыграли вничью в Лиге 1

«СЭ» запустил розыгрыш футболки с автографом Головина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости