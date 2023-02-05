«Лилль» обыграл «Ренн», Кабелла забил победный гол

«Лилль» в матче 22-го тура чемпионата Франции обыграл «Ренн» со счетом 3:1.

На гол Амина Гуири гости ответили точными ударами Эдона Жегрова, Реми Кабелла и Андре Гомеша.

После этого матча «Лилль» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ренн» с 40 очками — на пятой строчке.