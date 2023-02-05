«Лилль» обыграл «Ренн», Кабелла забил победный гол
«Лилль» в матче 22-го тура чемпионата Франции обыграл «Ренн» со счетом 3:1.
На гол Амина Гуири гости ответили точными ударами Эдона Жегрова, Реми Кабелла и Андре Гомеша.
После этого матча «Лилль» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ренн» с 40 очками — на пятой строчке.
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|
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|54-17
|54
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|21
|13
|6
|2
|33-15
|45
|
4
|Монако
|21
|12
|5
|4
|46-29
|41
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
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|11
|5
|6
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|38
|
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|35
|
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|5
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|32
|
9
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|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|
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|8
|6
|7
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|
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|
12
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|21
|6
|11
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|29
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|21
|6
|2
|13
|31-43
|20
|
15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
18
|Страсбур
|21
|2
|9
|10
|25-39
|15
|
19
|Осер
|21
|3
|4
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|18-46
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|
20
|Анже
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|17
|18-47
|8
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38 тур
|4.02
|19:00
|
ПСЖ – Тулуза
|2 : 1
|4.02
|21:00
|
Труа – Лион
|1 : 3
|4.02
|23:00
|
Ренн – Лилль
|1 : 3
|5.02
|15:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|5.02
|17:00
|
Аяччо – Нант
|- : -
|5.02
|17:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|5.02
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|5.02
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|5.02
|19:05
|
Брест – Ланс
|- : -
|5.02
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|16
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2
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