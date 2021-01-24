«Лилль» на выезде победил «Ренн»

«Лилль» обыграл «Ренн» (1:0) в 21-м туре чемпионата Франции. Единственный мяч забил Жонатан Давид. Команда набрала 45 очков и занимает второе место. Столько же у лидирующего «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Ренн» — «Лилль» — 0:1 (0:1)

Гол: Давид, 16.

«Ренн»: Сален, Траоре, Мауасса (Далберт, 87), Ниамси, Агерд, Трюффер (Дель Кастильо, 57), Гренье, Н`Зонзи, Камавинга (Юну, 78), Террье, Доку.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 89), Мандава, Ботман, Андре, Юсуф Языджи (Веа, 75), Сумаре, Давид (Ренату Санчеш, 89), Бамба, Араужу (Иконе, 62).

Предупреждения: Н`Зонзи, 22. Зеки Челик, 34. Гренье, 40. Андре, 90+2.

Судья: Ваттеллье.

24 января. Ренн. Стадион «Роазон Парк».