28 сентября, 23:39

«Ренн» сыграл вничью с «Лансом» в лиге 1

Сергей Ярошенко

«Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Лансом» в матче 6-го тура лиги 1 — 0:0.

На первой минуте встречи красную карточку получил защитник гостей Жонатан Гради.

«Ренн» с 9 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ланс» с 10 очками — на 7-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
28 сентября, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
0:0
Ланс

Футбол
ФК Ланс
ФК Ренн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
2
 Лион 6 5 0 1 8-3 15
3
 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
4
 Монако 6 4 0 2 14-10 12
5
 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
6
 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
8
 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
9
 Брест 6 2 1 3 11-11 7
10
 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
11
 Париж 6 2 1 3 10-13 7
12
 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
13
 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
14
 Осер 6 2 0 4 4-8 6
15
 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
16
 Нант 6 1 2 3 5-7 5
17
 Анже 6 1 2 3 3-6 5
18
 Метц 6 0 2 4 5-13 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ансу Фати

Ансу Фати

Монако

 3
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 3
Пабло Пажи

Пабло Пажи

Лорьян

 3
П
Ламин Камара

Ламин Камара

Монако

 3
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Брест

 3
Витор Феррейра Витинья

Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 3
И К Ж
Садибу Сане

Садибу Сане

Метц

 3 1 1
Махди Камара

Махди Камара

Ренн

 4 1 1
Отавио

Отавио

Париж

 4 1 1
Вся статистика

