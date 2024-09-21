«Ренн» и «Ланс» сыграли вничью в матче лиги 1

«Ренн» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 5-го туре чемпионата Франции — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк».

Гол «Ренна» забил Арно Калимуэндо, который на 24-й минуте реализовал пенальти. У «Ланса» отличился М'Бала Нзола.

«Ренн» набрал 9 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в таблице лиги 1. «Ланс» (8) располагается на 5-й строчке.