«Ренн» готов продать Камавингу за 60 миллионов евро

«Ренн» назвал сумму, за которую готов расстаться с полузащитником Эдуардо Камавингой. Французский клуб хочет получить за 17-летнего хавбека 60 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

На игрока претендуют многие европейские клубы. В том числе «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Камавинги с «Ренном» рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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