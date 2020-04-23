«Ренн» готов продать 17-летнего полузащитника Камавинга за 50 миллионов евро. Игроком интересуется «Реал»

«Ренн» обозначил условия, при которых готов расстаться с полузащитником Эдуардо Камавинга, сообщает AS.

По информации источника, французский клуб согласен отпустить 17-летнего игрока в случае, если получит предложение в размере 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в французе заинтересован «Реал».

В сезоне-2019/20 Камавинга провел за «Ренн» 36 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 37,5 миллиона евро.