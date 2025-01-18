«Ренн» уступил «Бресту» и потерпел четвертое поражение подряд
«Ренн» на своем поле проиграл «Бресту» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:2.
За гостей по голу забили Уго Магнетти и Людовик Ажорк. У хозяев в этой игре отличился Людовик Блас.
«Ренн» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. Команда с 17 очками занимает 14-е место в таблице лиги 1. «Брест», выигравший третий матч кряду, с 25 баллами идет на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|
2
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|
3
|Лилль
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|
4
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|17
|8
|4
|5
|29-22
|28
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
9
|Тулуза
|17
|7
|3
|7
|19-19
|24
|
10
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|30-29
|23
|
11
|Осер
|17
|6
|4
|7
|24-26
|22
|
12
|Реймс
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|
13
|Анже
|17
|5
|4
|8
|19-27
|19
|
14
|Ренн
|18
|5
|2
|11
|24-27
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|7
|7
|20-27
|16
|
16
|Сент-Этьен
|17
|5
|1
|11
|16-37
|16
|
17
|Гавр
|17
|4
|0
|13
|13-36
|12
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.01
|21:00
|
Монпелье – Монако
|2 : 1
|17.01
|23:05
|
Лилль – Ницца
|2 : 1
|18.01
|19:00
|
Ланс – ПСЖ
|1 : 2
|18.01
|21:00
|
Ренн – Брест
|1 : 2
|18.01
|23:05
|
Лион – Тулуза
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сент-Этьен – Нант
|- : -
|19.01
|19:15
|
Анже – Осер
|- : -
|19.01
|19:15
|
Реймс – Гавр
|- : -
|19.01
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|13
|1
|4
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