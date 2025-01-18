«Ренн» уступил «Бресту» и потерпел четвертое поражение подряд

«Ренн» на своем поле проиграл «Бресту» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:2.

За гостей по голу забили Уго Магнетти и Людовик Ажорк. У хозяев в этой игре отличился Людовик Блас.

«Ренн» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. Команда с 17 очками занимает 14-е место в таблице лиги 1. «Брест», выигравший третий матч кряду, с 25 баллами идет на восьмой строчке.