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18 января, 22:55

«Ренн» уступил «Бресту» и потерпел четвертое поражение подряд

Алина Савинова
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«Ренн» на своем поле проиграл «Бресту» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:2.

За гостей по голу забили Уго Магнетти и Людовик Ажорк. У хозяев в этой игре отличился Людовик Блас.

«Ренн» потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах. Команда с 17 очками занимает 14-е место в таблице лиги 1. «Брест», выигравший третий матч кряду, с 25 баллами идет на восьмой строчке.

Франция. Лига 1. 18-й тур
18 янв, 21:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Брест
Футбол
ФК Брест
ФК Ренн
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3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Брест 18 8 1 9 28-31 25
9
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
10
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
11
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 18 5 2 11 24-27 17
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 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
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