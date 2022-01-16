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Сегодня, 16:49

«Ренн» разгромил «Бордо» и прервал серию из трех поражений подряд

Иван Шитик
Корреспондент

«Ренн» одержал крупную победу над «Бордо» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Хозяева забили в ворота соперника шесть безответных мячей — 6:0.

«Ренн» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

«Бордо» проиграл третий матч подряд и идет на 17-й строке (17 очков).

Франция. Лига 1. 21-й тур
16 янв, 15:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
6:0
Бордо
Голы
Террье, 32 (1:0), Буриго, 43 (2:0), Лаборд, 61 (3:0), Трюффер, 69 (4:0), Гирасси, 89 (5:0), Гирасси, 90+1 (6:0)
Ренн
Доган Алемдар Баде Ассиньон Мелинг (Трюффер, 68 ) Омари Сантамария Буриго (Диуф, 87 ) Мартен (Гирасси, 75 ) Террье (Майер, 68 ) Доку (Тел, 86 ) Лаборд
Бордо
Костиль Грегерсен Мексер Мангаш Пембеле (Кватенг, 72) Адли Сиссоко Лаку (Франсержиу, 58) Хван Уй Джо (Маджа, 83) Ньянг (Элис, 58) Уден (Дилросюн, 73)
Предупреждения
Мелинг 59  -  Сиссоко 38, Лаку 41, Адли 51
Удаления
Сиссоко 50 (вторая ж.к)
Судьи
Дешепи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

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15%

1.66
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Манчестер Сити 1
Челси 0
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Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

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Тоттенхэм 0
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Матч отложен

1X

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ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
ФК Бордо
ФК Ренн
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 19 10 6 3 27-15 36
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
6
 Монпелье 19 9 4 6 33-24 31
7
 Монако 20 8 6 6 29-23 30
8
 Страсбур 19 8 5 6 36-24 29
9
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
10
 Лилль 19 7 7 5 26-26 28
11
 Лион 19 6 8 5 27-27 26
12
 Анже 19 6 7 6 26-27 25
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 20 5 9 6 22-22 24
15
 Клермон Фут 19 4 6 9 20-32 18
16
 Труа 19 4 5 10 18-28 17
17
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
18
 Лорьян 19 3 7 9 15-31 16
19
 Метц 20 3 7 10 23-41 16
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
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14.01 23:00
Ницца – Нант
 2 : 1
15.01 19:00
Сент-Этьен – Ланс
 1 : 2
15.01 23:00
ПСЖ – Брест
 2 : 0
16.01 15:00
Ренн – Бордо
 6 : 0
16.01 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
16.01 17:00
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.01 17:00
Реймс – Метц
 - : -
16.01 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
16.01 19:05
Труа – Лион
 - : -
16.01 22:45
Марсель – Лилль
 - : -
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Лилль

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Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Леонардо Балерди

Леонардо Балерди

Марсель

 12 1 4
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