«Ренн» разгромил «Бордо» и прервал серию из трех поражений подряд

«Ренн» одержал крупную победу над «Бордо» в матче 21-го тура чемпионата Франции. Хозяева забили в ворота соперника шесть безответных мячей — 6:0.

«Ренн» прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

«Бордо» проиграл третий матч подряд и идет на 17-й строке (17 очков).