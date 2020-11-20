Гол Бен Арфа принес «Бордо» победу над «Ренном»
«Бордо» обыграл «Ренн» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 37-й минуте забил Атем Бен Арфа. Для него это первый мяч за новую команду.
«Бордо» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Ренна» 18 очков и четвертое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Ренн» — «Бордо» — 0:1 (0:1)
Гол: Бен Арфа, 37.
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Агерд, Трюффер, Соппи (А.Траоре, 59), Буриго, Камавинга, Гирасси (Ньянг, 77), Дель Кастильо (Доку, 58), Тэ (Гбохо, 70), Террье (Юну, 59).
«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Кватенг, Бен Арфа (Адли, 76), Отавиу, Башич, Калу (Уден, 59), Маджа (Бриан, 60), Зеркан (А.Траоре, 60).
Предупреждения: Калу, 47. Кватенг, 66. Тэ, 69. Трюффер, 71.
Судья: Абед.
20 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
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