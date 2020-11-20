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Гол Бен Арфа принес «Бордо» победу над «Ренном»

22:51
Атем Бен Арфа. Фото ФК «Бордо».
Атем Бен Арфа. Фото ФК «Бордо».
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«Бордо» обыграл «Ренн» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч на 37-й минуте забил Атем Бен Арфа. Для него это первый мяч за новую команду.

«Бордо» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Ренна» 18 очков и четвертое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Ренн» — «Бордо» — 0:1 (0:1)

Гол: Бен Арфа, 37.

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Агерд, Трюффер, Соппи (А.Траоре, 59), Буриго, Камавинга, Гирасси (Ньянг, 77), Дель Кастильо (Доку, 58), Тэ (Гбохо, 70), Террье (Юну, 59).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Кватенг, Бен Арфа (Адли, 76), Отавиу, Башич, Калу (Уден, 59), Маджа (Бриан, 60), Зеркан (А.Траоре, 60).

Предупреждения: Калу, 47. Кватенг, 66. Тэ, 69. Трюффер, 71.

Судья: Абед.

20 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Ренн — Бордо

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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