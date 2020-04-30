«Ренн» автоматически продлит аренду Н'Зонзи из-за выхода в Лигу чемпионов

Полузащитник «Ренна» Стивен Н'Зонзи, арендованный у «Ромы», останется во французском клубе еще на один сезон, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, в контракте 31-летнего француза есть пункт, согласно которому аренда хавбека автоматически продлевается на один сезон, если «Ренн» выйдет в Лигу чемпионов.

Ранее руководство лиги 1 приняло решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» стал чемпионом, второе место у «Марселя», третью строчку занял «Ренн». Три клуба будут представлять Францию в Лиге чемпионов.

Н'Зонзи перешел в «Ренн» в январе 2020 года. В составе французского клуба полузащитник провел семь матчей.