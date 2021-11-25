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Ренату Санчеш заявил, что считает себя готовым для перехода в топ-клуб

10:15
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Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш заявил, что считает себя готовым для перехода в топ-клуб.

«Я общаюсь с моим агентом, знаю, какие клубы следят за мной, но пока ничего не могу сказать. Точно могу сказать, что я готов. Если у меня будут предложения, то я выберу то, которое считаю лучшим для себя», — приводит Football London со ссылкой на L'Equipe слова Санчеша.

В сезоне-2021/22 Санчеш провел 9 матчей за «Лилль», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего португальца в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football.london/arsenal-fc/transfer-news/renato-sanches-transfer-edu-arsenal-22257165

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Иван Торопцев все материалы автора

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