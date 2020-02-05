Ренату Санчеш: «Я был близок к переходу в «ПСЖ», но «Бавария» не отпустила»

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш рассказал, что едва не оказался в «ПСЖ» прошлым летом.

— В какой-то момент я был очень близок к тому, чтобы перейти в «ПСЖ», — цитирует Record Санчеша. — Это произошло в прошлом году. Парижане сделали мне предложение, мы уже обо всем договорились, но сделка не состоялась. «Бавария» решила, что не позволит мне присоединиться к «ПСЖ».

22-летний Санчеш перешел в «Лилль» из «Баварии» в августе 2019 года за 20 миллионов евро. В сезоне-2019/20 на счету португальца 2 гола в 23 матчах за «догов».