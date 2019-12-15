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Ренату Санчеш: «У меня было серьезное предложение от «ПСЖ»

14:19
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Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ» в прошлом году. По словам португальца, «Бавария» отказалась его продавать летом 2018 года.

— Это правда, что у меня было серьезное предложение от «ПСЖ», но мой тогдашний клуб и мой бывший тренер Нико Ковач не отпускали меня, — цитирует Le Figaro Санчеша.

Напомним, что Санчеш был продан «Баварией» в «Лилль» летом 2019 года за 20 миллионов евро.

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