Ренату Санчеш: «У меня было серьезное предложение от «ПСЖ»

Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш рассказал, что мог оказаться в «ПСЖ» в прошлом году. По словам португальца, «Бавария» отказалась его продавать летом 2018 года.

— Это правда, что у меня было серьезное предложение от «ПСЖ», но мой тогдашний клуб и мой бывший тренер Нико Ковач не отпускали меня, — цитирует Le Figaro Санчеша.

Напомним, что Санчеш был продан «Баварией» в «Лилль» летом 2019 года за 20 миллионов евро.