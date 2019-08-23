Ренату Санчеш подпишет контракт с новым клубом. Он вас удивит

Полузащитник «Баварии» Ренату Санчеш переходит в «Лилль», сообщает RMC. 22-летний португалец прибыл во Францию, где сейчас проходит медобследование.

Если проблем со здоровьем не обнаружится, Санчеш подпишет с «Лиллем» 5-летний контракт, а сам клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро.

Ренату Санчеш выступал за «Баварию» с 2016 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник вышел на поле в матче с «Гертой» за 5 минут до конца игры.