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Ренату Санчеш: «Не уверен, что останусь в «Лилле» через год»

14:24
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Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш заявил, что может покинуть команду летом 2021 года.

— Не знаю, собираются ли клубы делать предложения, но я знаю, что сейчас стал намного лучше, а это самое главное, — приводит Goal.com слова Санчеша. — Не уверен, буду ли в «Лилле» в следующем сезоне. Сейчас я счастлив в команде, у меня еще три года по контракту, но кто знает, что произойдет в ближайшие три месяца или год?

В сезоне-2020/21 Санчеш провел 7 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего португальца в 20 миллионов евро.

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