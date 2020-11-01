Ренату Санчеш: «Не уверен, что останусь в «Лилле» через год»
Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш заявил, что может покинуть команду летом 2021 года.
— Не знаю, собираются ли клубы делать предложения, но я знаю, что сейчас стал намного лучше, а это самое главное, — приводит Goal.com слова Санчеша. — Не уверен, буду ли в «Лилле» в следующем сезоне. Сейчас я счастлив в команде, у меня еще три года по контракту, но кто знает, что произойдет в ближайшие три месяца или год?
В сезоне-2020/21 Санчеш провел 7 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего португальца в 20 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.