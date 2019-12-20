Рен-Аделаид — лучший игрок ноября в лиге 1
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Полузащитник «Лиона» Джефф Рен-Аделаид признан лучшим игроком ноября в чемпионате Франции. За него проголосовали 39 процентов участников опроса. В прошлом месяце 21-летний француз в 4 матчах забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Рен-Аделаид в борьбе за почетное звание опередил нападающего «Страсбура» Людовика Айорка (33 процента) и полузащитника «Сент-Этьена» Дениса Буанга (28 процентов).
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