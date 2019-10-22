Редакция France Football объяснила невключение Неймара в число претендентов на «Золотой мяч»

Редакция France Football объяснила невключение нападающего «ПСЖ» Неймара в список претендентов на «Золотой мяч». Журналисты считают, что 27-летний бразилец в 2019 году слишком часто травмировался, из-за чего пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 с «Манчестер Юнайтед» (1:3), Копа Америка и старт нового сезона французской лиги 1.

Не добавила репутации Неймару и история с несостоявшимся переходом в «Барселону» минувшим летом. Еще одним аргументом против нападающего стало его поведение после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции 2018/19 от «Ренна». Тогда Неймар начал толкать оскорбившего его болельщика.

Обладатель «Золотого мяча» будет определен голосованием журналистов и назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Всего в списке 30 претендентов. Неймар не попал в число 30-ти впервые за 8 лет.